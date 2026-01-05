В Ярославской области снят режим беспилотной опасности

В Ярославской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. В аэропорту Туношна возобновлено авиасообщение, рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Режим был введен вечером 4 января и действовал около 11 часов. Запрет на полеты был снят в 6:00 5 января. Как сообщает «Ъ-Прикамье», 4 января были отменены авиарейсы между Ярославлем и Пермью. В отчетах Минобороны не указано о сбитии беспилотников над территорией региона, однако в соседних областях — Владимирской, Тверской и Московской — зафиксированы случаи уничтожения БПЛА.

В 4:25 был отменен запрет на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Туношна. Параллельно с ним были сняты ограничения в аэропортах Иваново и Нижнего Новгорода.

Антон Голицын