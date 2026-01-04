Отменен рейс из Ярославля в Пермь

Вылет рейса авиакомпании «РусЛайн» 4 января из Ярославля в пермский аэропорт Большое Савино отменен. Это следует из информации с сайта воздушной гавани. Самолет должен был прибыть в 12 часов 50 минут по местному времени. Также отменен рейс из Перми в Ярославль. 3 января сообщалось, что аэропорт Ярославля приостанавливает работу.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, рейс «РусЛайн» до Ярославля субсидируется из регионального бюджета, полеты выполняются на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 человек. Расчетное время в пути составляет 1 час 45 минут. Ранее авиакомпания также анонсировала разовые рейсы по направлению Пермь — Сухум. Полеты туда и обратно запланированы 3, 4, 10 и 11 января.