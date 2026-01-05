В Саратовской области открыты все федеральные и региональные трассы

В Саратовской области обеспечено движение по всем федеральным и региональным трассам. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Обеспечен проезд по всем трассам

Фото: телеграм-канал Романа Бусаргина Обеспечен проезд по всем трассам

Фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

Для устранения последствий непогоды привлекли более 1,5 тыс. единиц спецтехники, использовано свыше 8 тыс. тонн песко-соляной смеси. Работы велись круглосуточно. На дорогах местного значения задействовали 727 машин, а на наиболее сложные участки направили силы отряда тяжелой техники областной службы спасения. Они обеспечили проезд к селам Калининского района и на границе Балашовского и Самойловского районов.

Ранее из-за сильного ветра, метели, снегопада и снижения видимости до менее 100 м были закрыты некоторые трассы. Ограничения действовали на дорогах А-298 (Р-208 «Тамбов — Пенза — Саратов-Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном»), Р-22 «Каспий» (М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань) и Р-158 (Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов).

Ольга Симонова