В Саратовской области введны ограничения движения на федеральных трассах

В Саратовской области введены ограничения движения на федеральных трассах из-за неблагоприятных погодных условий по распоряжению упрдора «Нижне-Волжское». Об этом сообщили в управлении региональной безопасности.

Фото: Нина Шевченко Движение по трем трассам в Саратовской области ограничено из-за погоды

Фото: Нина Шевченко

Причиной для принятия таких мер стали сильный ветер, метель, снег и видимость менее 100 м, а также введенные ограничения в соседней Пензенской области, уточнили в управлении.

Ограничения действуют на дорогах А-298 (Р-208 «Тамбов-Пенза – Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки – граница с Казахстаном»), Р-22 «Каспий» (М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань) и Р-158 (Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов).

Нина Шевченко