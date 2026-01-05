2025 год в Китае стал самым теплым за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха в Китае в 2025 году составила 11 градусов по Цельсию, что выше показателей всех предыдущих лет наблюдения. Официально метеорологические наблюдения в стране ведутся с 1961 года.

Как сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Метеорологическое управление КНР, среднегодовая температура оказалась на 1,1 градуса выше типичной (9,9 градуса). В июне—августе она составила 22,3 градуса, что также на 1,1 градуса выше привычной летней нормы.

Кроме того, отмечен рекорд по количеству осадков в Пекине. Продолжительность сезона дождей и общее количество осадков в этот период на севере Китая также достигли исторических максимумов.

Эрнест Филипповский