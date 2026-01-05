Вице-президент Венесуэлы создала комиссию по вопросам освобождения Мадуро

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес сформировала комиссию по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Delcy Rodriguez / Handout / Reuters, Delcy Rodriguez / Instagram / Handout / Reuters Фото: Delcy Rodriguez / Handout / Reuters, Delcy Rodriguez / Instagram / Handout / Reuters

Как сообщает AFP, возглавить комиссию госпожа Родригес предложила своему брату Хорхе, председателю Национальной ассамблеи, а также министру иностранных дел страны Ивану Пинто Хилю. Они назначены сопредседателями. Также в состав нового органа будет включен министр информации Альфредо Назарет Няньес.

После силового захвата и вывоза американскими военными 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Верховный суд страны обязал вице-президента Делси Родригес стать временной главой государства. Николас Мадуро не был объявлен судом временно отстраненным от должности.

Эрнест Филипповский