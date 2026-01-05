Объем прокачки по европейской нитке «Турецкого потока» в 2025 году вырос на 8%

ПАО «Газпром» в минувшем году нарастил прокачку газа по европейской нитке газопровода «Турецкий поток» на 8% к предыдущему году, до 18,06 млрд куб. м, следует из сообщения «Интерфакса» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

Существенное увеличение поставок отмечено в декабре прошлого года — на 14% к декабрю 2024 году, до 1,735 млрд куб. м. Мощности магистрали были использованы на 99%.

«Турецкий поток» — газопровод, идущий по дну Черного моря, из России в Турцию, откуда газ транзитом идет на юг Европы. Проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. Магистраль состоит из двух ниток.

Эрнест Филипповский