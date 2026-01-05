Трамп: отношения США и КНР не испортятся после операции в Венесуэле

Военная операция в Венесуэле не скажется на отношениях с главой КНР Си Цзиньпином, считает президент США Дональд Трамп.

«Я так не думаю, у меня с ним хорошие отношения»,— сказал господин Трамп (цитата по «РИА Новости»).

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке. Американские власти обвиняют господина Мадуро в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина и хранении оружия.

Комментируя операцию, глава МИД КНР Ван И выступил против любого навязывания одной страной своей воли другой стране. Он добавил, что суверенитет и безопасность всех государств должны быть полностью защищены международным правом.

К началу 2025 года доля Китая в экспорте нефти Венесуэлы достигала 90%. Китай добывал там около 500 тыс. баррелей в сутки.

Эрнест Филипповский