МИД КНР выступил против «навязывания воли» после операции США в Венесуэле

Власти Китая выступили против любого навязывания одной страной своей воли другой стране, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя американскую операцию в Венесуэле.

«Мы никогда не разделяли точку зрения, что какая-либо страна может играть роль мирового жандарма или выставлять себя в качестве международного судьи»,— приводит слова главы МИД КНР агентство «Синьхуа». Заявление последовало после переговоров Ван И с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

Ван И добавил, что суверенитет и безопасность всех государств должны быть полностью защищены международным правом. «Международная ситуация стала еще более хаотичной и запутанной, усиливается “односторонний буллинг”»,— добавил он.

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай намерен вместе с международным сообществом твердо отстаивать Устав ООН.

Эрнест Филипповский