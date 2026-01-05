На рыбном аукционе в Токио голубой тунец продан за рекордные $3,2 млн

В Японии на первом в 2026 году аукционе токийского рынка Тоёсу 5 января был продан голубой тунец массой 243 кг за 510 млн иен ($3,2 млн). Рыба была поймана в акватории северной префектуры Аомори.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов торгов, сумма превзошла рекорд, установленный в январе 1999 года, когда тунец ушел за 333,6 млн иен ($2,9 млн по курсу на январь 1999 года).

Подобные траты на аукционе в Токио у местных рестораторов обусловлены соображениями престижа и поверьем, что покупка главного лота на первых торгах года поспособствует удаче в бизнесе. Кроме того, это позволяет привлекать клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую в стране рыбу, отмечает ТАСС.

Эрнест Филипповский