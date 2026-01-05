Трамп: в Венесуэле нужно восстановить закон и порядок перед проведением выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Венесуэле нужно восстановить «закон и порядок», прежде чем проводить президентские выборы. Ни у одного из лидеров оппозиции в стране пока нет достаточной поддержки для руководства страной, сообщил он в разговоре с The New York Post (NYP).

Вместо того чтобы спешить с выборами, стоит сделать приоритетом стабилизацию страны, считает господин Трамп. По его мнению, это будет взаимовыгодной ситуацией как для США, так и для Венесуэлы.

«Мы должны управлять страной (Венесуэлой — “Ъ”), чтобы извлекать выгоду из экономических преимуществ, которыми она обладает, — а именно из нефти и других ценных ресурсов»,— сказал господин Трамп.

Американский президент считает, что экономика Венесуэлы находится на грани краха после «десятилетий грабежа и бесхозяйственности», отмечает NYP.

3 января после проведения американской операции в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его жена были вывезены в США для судебного разбирательства, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «будут управлять страной, пока не будет обеспечен безопасный, надлежащий и разумный переходный период».