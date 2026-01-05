Посольство России в Йемене ищет пути вывоза россиян с йеменского острова Сокотра

Посольство России в Йемене получило «большое количество обращений» от российских туристов, которые не могут покинуть остров Сокотра из-за приостановки авиасообщения с архипелагом. Об этом сообщила дипмиссия в своем аккаунте в соцсети X.

В заявлении подчеркивается, что граждане прибыли на остров «вопреки неоднократным рекомендациям МИД России». Посольство собирает данные о застрявших туристах и ищет пути эвакуации, взаимодействуя с российскими и местными властями.

В конце декабря в Йемене было введено чрезвычайное положение и запрет на пересечение границ из-за обострения военного конфликта между правительственными силами и Южным переходным советом. 3 января посольство призывало россиян отказаться от поездок в Йемен и предупреждало о высоких рисках.