Силы ПВО сбили 41 БПЛА над Россией за три часа

С 20:00 до 23:00 мск 5 января силы ПВО сбили 41 беспилотник над Россией, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 14 дронов было сбито над Курской областью, еще 7 — над Московским регионом (два из них летели на Москву). Шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по 4 — над Белгородской и Липецкой областями, 3 — над Владимирской. Кроме того, еще 2 дрона сбили над Тверской областью, еще 1 — над Воронежской.

Один из дронов врезался в строящийся многоквартирный дом в Курске, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Пострадавших нет. О пострадавших и разрушениях в других регионах не сообщается.