Рубио считает идею проведения выборов в Венесуэле «преждевременной»

По мнению госсекретаря США Марко Рубио, еще слишком рано обсуждать проведение выборов в Венесуэле.

«Я думаю, что на данном этапе все это преждевременно. Предстоит еще много работы»,— сказал господин Рубио на канале NBC.

США необходимо решить проблемы с наркотрафиком в Венесуэле и транспортировкой нефти, находящейся под санкциями, считает госсекретарь.

3 января США нанесли удары по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой, а затем вывезли их из страны. Американские власти обвиняют их в сговоре с целью наркотерроризма, в ввозе кокаина, хранении оружия и взрывных устройств.

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США «будут управлять страной до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный, надлежащий и разумный переходный период». Он добавил, что американские нефтяные компании «наведут порядок» в нефтяной инфраструктуре Венесуэлы.