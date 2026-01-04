На подлете к Москве уничтожили 41-й дрон за день

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Общее число сбитых с утра БПЛА, летевших на Москву, выросло до 41. Господин Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны, в период с 13:00 по 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 253 беспилотника над Россией, из них 39 дронов сбили над территорией Москвы и Московской области. Сегодня ограничения вводили в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.