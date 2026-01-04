В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Домодедово с 17:16 мск прием и отправка рейсов происходили по согласованию с соответствующими органами. В Жуковском с 18:52 по 20:49 мск действовали ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Иваново, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги. По данным Минобороны, в период с 13:00 по 23:00 мск 4 января над Россией перехватили и уничтожили 253 беспилотника.