Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли после матча с ЦСКА отметил, что обе команды равны по силам, поэтому эти встречи всегда напряженные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ХК «Локомотив» Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: ХК «Локомотив» Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл ЦСКА на выезде со счетом 2:1. Победителя определила серия буллитов.

«Тяжелая игра. Мы нашли путь к победе. Во втором периоде много времени провели в своей зоне: у нас несколько удалений было. Здорово, что выстояли, ребята молодцы. Все игры против ЦСКА очень напряженные. Думаю, что зрителям понравилась эта игра. Отдельно о Данииле Исаеве, который доказывает, что он один из лучших голкиперов лиги»,— сказал Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Это была четвертая победа «Локомотива» над ЦСКА в текущем регулярном чемпионате. При этом Хартли подчеркнул, что команды равны по силам. Журналисты поинтересовались, почему ярославская команда в последнее время мало забивает.

«У нас были травмы. Сурин в списке травмированных, Каюмов выбывал на определенный срок. Но, с другой стороны, хочется, чтобы другие брали на себя эту роль. И мы должны быть более голодными под воротами соперника»,— ответил главный тренер.

Впервые с 6 октября в матче принимал участие защитник «Локомотива» Андрей Сергеев, который последние три месяца был в списке травмированных.

«Он пахал, и по сегодняшней игре даже нельзя было сказать, что он пропустил такой длинный период после очень тяжелой, опасной травмы. Он сам себя не жалел, поэтому в игре выглядел так, как будто это была его не первая игра»,— прокомментировал Боб Хартли.

Следующий матч «Локомотива» состоится 6 января в Магнитогорске. «Железнодорожники» сыграют с местным «Металлургом».

По данным на вечер 4 января, «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и третье — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова