Волейболисты «Белогорья» одержали победу над «Новой» в последнем матче года

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил «Нову» из Новокуйбышевска в матче 14-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Туле 20 декабря и завершилась со счетом 3:1 (25:21, 30:28, 22:25, 25:13).

В команде хозяев отличились Иван Подребинкин, заработавший 19 очков, Ярослав Подлесных (17 очков) и Александр Мельников (14 очков). У «Новы» наибольший вклад в нападении сделал Романас Шкулявичус, набравший 17 очков.

«Белогорье» подошло к матчу без травмированного капитана и главного бомбардира Павла Тетюхина. Несмотря на это, команда уверенно начала встречу и одержала победу, прервав серию поражений после неудачи в матче с московским «Динамо».

По итогам игры белгородская команда оказалась на пятой строчке турнирной таблицы с 31 очком, «Нова» же — на восьмом с 22-мя.

В следующем туре Суперлиги белгородцы сразятся с «Горьким» из Нижнего Новгорода. Встреча запланирована на 4 января в Туле.

Алина Морозова