Во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Иваново, Волгограда, Ярославля и Калуги, а также в аэропорту Жуковский. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

За день на подлете к Москве силы противовоздушной обороны сбили 36 беспилотников. Всего в период с 23:00 мск 3 января по 7:00 мск 4 января над регионами России перехватили и уничтожили 90 БПЛА, в период с 7:00 по 9:00 мск — 42 БПЛА, с 10:00 по 13:00 мск — 11 БПЛА.