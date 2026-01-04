Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 36

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. За день на подлете к столице сбили 36 БПЛА.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Во Внуково ограничения были сняты к 19:30 мск.