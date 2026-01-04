Умерла актриса из «Слова пацана» и «Лед-2» Александра Березовец-Скачкова

Актриса Александра Березовец-Скачкова, снявшаяся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «Лед-2», умерла в возрасте 52 лет. Информация о смерти актрисы опубликована на портале «Кинотеатр.ру».

Фото: Пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова Александра Березовец-Скачкова

Александра Березовец-Скачкова умерла в ночь на 4 января, сообщила пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова. Последние два года жизни актриса тяжело болела, рассказали в театре.

«Все, кто знал Сашу, не забудут, каким добрым, непосредственным и открытым человеком она была. Художественный театр скорбит и выражает соболезнования родным и близким актрисы. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно»,— указано в сообщении.

Госпожа Березовец-Скачкова родилась 21 марта 1973 года в Мурманске. В 1995-м она окончила Школу-студию МХАТ. Актриса свыше 15 лет прослужила в МХТ имени А. П. Чехова — из театра она ушла в 2010 году.

В фильмографии Александры Березовец-Скачковой около 90 работ. Среди проектов, в которых снялась актриса, — сериалы «Чехов и Ко», «Арбатские тайны», «Желтый глаз тигра», а также фильмы «Слушатель», «Дикая лига», «Вместо меня» и «Чистый лист».