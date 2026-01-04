УНИКС стал первым в году

В воскресенье, 4 января, в первой в 2026 году встрече «больших» команд в первенстве Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Команды выдали весьма качественное противостояние, по ходу которого лидер менялся 18 раз, но в концовке удачливее оказались казанцы, победившие со счетом 81:77. Это позволило УНИКСу как минимум на некоторое время обойти в таблице ЦСКА и возглавить первенство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

УНИКС и «Локомотив-Кубань» к очной встрече подошли с разным настроением. Казанцы еще в декабре прошлого года набрали приличный ход, что вылилось в серию из шести побед. У краснодарцев же, напротив, концовка 2025 года получилась трудной. В пяти матчах декабря железнодорожники уступили трижды. Причем в двух случаях проиграли прямым конкурентам – ЦСКА и «Зениту». Дошло до того, что стали поговаривать о грядущем увольнении главного тренера краснодарцев Антона Юдина. Так что для «Локомотива-Кубани» воскресный матч был чем-то большим чем очередная встреча с принципиальным соперником. В результате зрители, почти до отказа заполнившие краснодарский «Баскет-Холл», получили весьма качественное баскетбольное зрелище. Достаточно сказать, что по ходу противостояния лидер менялся 18 раз.

Львиная доля этих смен лидера пришлась на первую половину матча, по ходу которой ни одной из команд не удавалось оторваться больше чем на пять очков.

У краснодарцев основную нагрузку по добыванию очков тянули Джеремайя Мартин и Винс Хантер. У УНИКСа набор исполнителей, бравших на себя игру, был шире. Тут и Маркус Бингем, и Дмитрий Кулагин, и Дишон Пьер, и Джален Рейнолдс (к слову, каждый из них за матч набрал не меньше 13 очков). Но при этом УНИКС и играл с куда более заметными огрехами, часто теряя мяч (18 против шести у краснодарцев потерь за игру). Не удивительно, что на паркете царило равенство.

Собственно, на большой перерыв после прохода Патрика Миллера (лидер «Локомотива-Кубани» выдал далеко не лучший свой матч) команды ушли при счете 46:46.

После возвращения команд на площадку картина принципиально не изменилась — шел все тот же обмен ударами. Разве что УНИКСу наконец удалось наладить дальние броски. За игру казанцы восемь раз попали с дистанции. Хозяевам же удалось реализовать только три снайперских броска. Во многом благодаря этому гостям удалось прервать череду постоянных смен лидера и держать отрыв. Но формальный, такой, который может исчезнуть в момент.

Он и исчез за полторы минуты до сирены, когда счет стал 77:77.

Однако у УНИКСа осталось больше козырей на концовку. Дальнее попадание Кулагина вернуло гостям лидерство. У хозяев было еще два десятка секунд, чтобы отыграться, но Миллер, бросавший с дистанции, успеха не добился.

В итоге УНИКС победил со счетом 81:77. Для казанцев это седьмая подряд победа.

Она позволила им возглавить турнирную таблицу, отодвинув на второе место ЦСКА. Армейцы, правда, могут вернуть себе лидерство уже в понедельник, когда сыграют с «Автодором». Что до «Локомотива-Кубани», то он идет лишь пятым, уступая «Зениту» с «Пармой».

Арнольд Кабанов