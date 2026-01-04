В аэропортах Жуковский и Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

За сегодняшний день в Жуковском ограничения вводят второй раз. Аэропорт приостанавливал работу в 16:49 мск и возобновлял в 17:28 мск.

В районах аэропортов Домодедово, Внуково и Нижнего Новгорода продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. В аэропортах Иваново, Волгограда, Ярославля и Калуги действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

С начала дня силы противовоздушной обороны сбили 28 беспилотников, летевших на Москву. Об уничтожении трех последних дронов мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 18:54 мск.