В аэропорту Жуковский сняты временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В районах аэропортов Внуково, Домодедово и Нижнего Новгорода продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропортах Калуги и Ярославля.

С начала дня на подлете к Москве сбили 24 дрона. Об уничтожении предыдущего мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 17:31 мск.