В Туле эвакуировали жителей четырех домов из-за неразорвавшейся части дрона

Сотрудники Росгвардии обнаружили возле одного из домов на улице Свободы в Туле неразорвавшуюся часть беспилотника. Жителей четырех близлежащих многоквартирных домов эвакуировали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Неразорвавшуюся часть беспилотника обнаружили после отражения налета БПЛА в Туле. Территорию дома, в котором нашли фрагмент дрона, оцепили сотрудники полиции.

Жители четырех домов вернутся в свои квартиры после того, как боевую часть БПЛА обезвредят, сообщил губернатор. Пункт временного размещения развернули на базе центра образования №27, жителей доставит туда автобус, написал господин Миляев.

По данным Минобороны, в период с 23:00 мск 3 января по 7:00 мск 4 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Тульской областью. В период с 7:00 по 9:00 мск над регионом сбили два беспилотника.