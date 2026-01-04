Кисловодск начинает первый в истории капремонт лицея №4 за 189 млн рублей

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев объявил в своем Telegram-канале о старте капитального ремонта лицея №4. Подрядчик приступил к работам в первые дни января 2026 года. Контракт заключили в декабре 2025-го. Ремонт завершат к концу 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Лицей построили в 1968 году. За 58 лет здание ни разу не ремонтировали капитально. Общие затраты составят 189,3 млн рублей. Деньги выделили из бюджетов разных уровней при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Минобр края курирует проект. Лицей станет вторым объектом в программе капремонта всех школ Кисловодска. Ранее завершили реконструкцию школы №1. Там обновили два корпуса для 500 учеников и системы коммуникаций. Работы закончили к 2024–2025 годам.

Школу №9 отремонтировали в 2025-м. На объект потратили свыше 150 млн рублей. Обновили три корпуса, добавили кабинеты, заменили мебель и благоустроили территорию. Программа охватит гимназию №19 и школу №15 в ближайшие годы. Город планирует обновить все учебные заведения к концу десятилетия.

Станислав Маслаков