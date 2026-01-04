В двух районах Сочи произошло землетрясение магнитудой 3-4 балла

В Лазаревском и Центральном районах Сочи произошло землетрясение, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Эпицентр землетрясения располагался в акватории Черного моря, около 5 км от берега Сочи. Магнитуда землетрясения в Лазаревском районе составила четыре балла, в Центральном — пять баллов.

Жители Лазаревского района почувствовали сейсмическую активность около 13:00 мск, сообщил господин Прошунин. В Единую диспетчерскую службу поступили также звонки от жителей Магри и Лоо. На данный момент толчки стихли, написал мэр Сочи.