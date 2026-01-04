В Пятигорске две аварии оставили без воды 30 улиц

Специалисты водоканала устраняют две аварии на водопроводе в Пятигорске. Жители более 30 улиц остались без питьевой воды с 14:30 до 18:00 4 января 2026 года. Мэр города Дмитрий Ворошилов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Водоканал приступил к работам на улице Февральская, 60. Там прорвало водопровод диаметром 200 мм. Аварийные бригады вскрыли асфальт и выявили трещину в трубе 1978 года выпуска. Первая утечка возникла в 13:45 из-за износа сварного шва после недавних морозов до минус 15 градусов. Вторая авария случилась в 14:10 на пересечении улиц Лермонтова и Павлова. Там лопнул фитинг на магистрали 250 мм, построенной в 1985 году. Давление в сети упало до 0,8 бара вместо нормы в 3,5 бара.

Мэр Ворошилов перечислил улицы под отключением. В зону попали Февральская, Павлова, Соборная, Карла Маркса, Лермонтова, Красноармейская, Анисимова, Чкалова, Буачидзе, Бульварная, Розы Люксембург, Восстания, Зеленый переулок и еще 19 прилегающих. Отключение затронуло 12 тысяч жителей и 5 социальных объектов: школу №14, Центральную городскую больницу №1, поликлинику №1, детский сад №7 и администрацию района. Подвозят воду 7 автоцистерн по заявкам в диспетчерскую ПТП «Пятигорское».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил ситуацию в своем канале в 14:45. Он отметил, что крайводоканал выделил резервуары на 500 кубометров воды для подвоза. Прокуратура Пятигорска начала проверку соблюдения сроков ремонта и качества подвоза.

Такие аварии в Пятигорске повторяются регулярно. В ноябре 2025 года отключали 12 улиц из-за ремонта насосной на площади Ленина. В декабре 2025 года крупная поломка на водоводе 1000 мм оставила без воды весь город и 8 поселков на сутки. Тогда трещина в шве на трубе 1983 года привела к потерям 200 кубометров воды в час. Местные власти обещают заменить 15 км сетей в 2026 году за 1,2 млрд руб. из бюджета края. Жители жалуются в соцсетях на частые отключения — в 2025 году их зафиксировали 47. Мэр призвал экономить воду и запасаться заранее.

Станислав Маслаков