В Тольятти выявлены 32 нарушения при уборке снега во дворах

С начала года на территории Тольятти были зафиксированы 32 нарушения правил зимней уборки придомовых территорий. Об этом сообщает Госжилинспекция Самарской области.

«Уведомления о выявленных нарушениях направляются управляющим компаниям с указанием сроков устранения — одни сутки. Если нарушения игнорируются, к управляющим организациям применяются меры административной ответственности — в частности, штрафы в размере от 250 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Всего с начала года в Тольятти проверено 39 придомовых территорий. Ранее чиновники проверили качество уборки снега во дворах Самары и пришли к выводу, что хуже всего в городе работа ведется в Ленинском и Самарском районах.

Георгий Портнов