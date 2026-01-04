В Самаре хуже всего убирают снег в Ленинском и Самарском районах

Мэрия Самары совместно с региональной Госжилинспекцией проверила, как управляющие компании чистят дворы и кровли многоквартирных домов от снега и наледи в городе. Многочисленные недостатки и нарушения были выявлены в Ленинском и Самарском районах. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Нареканий на работу управляющих компаний и ТСЖ в Ленинском и Самарском районах больше, чем хотелось бы — и по своевременному вывозу снега, и по очистке крыш многоквартирных домов от наледи, и по уборке во дворах»,— приводятся в сообщении слова главы города Ивана Носкова.

Специалисты ГЖИ зафиксировали недочеты, и если управляющие компании не устранят замечания в ближайшие дни, им грозят штрафы на сумму от 250 тыс. руб. В настоящее время в городе работают 419 бригад, которые за сутки расчистили 480 кровель МКД. Жители могут сообщить о проблемах с уборкой снега и наледи через мобильное приложение ГИС ЖКХ.

В настоящее время в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада, метели и ветра до 25 м/c. Движение транспорта на участках трассы М-5 «Урал» и на Обходе Тольятти закрыто. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад в Самаре прекратится после 16:00 (MSK+1).

Георгий Портнов