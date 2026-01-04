Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 16

Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Незадолго до этого он рассказал об уничтожении девяти дронов. Всего с начала дня на подлете к городу сбили 16 БПЛА.

Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта Внуково. Воздушная гавань прекратила принимать и выпускать суда в 16:06. На тот момент было известно об уничтожении трех летевших на столицу дронов. За прошедшую ночь в Московском регионе сбили 11 БПЛА.