Нефть не идет на экспорт

Экспорт нефти из Венесуэлы парализовало после удара США по Каракасу и захвата президента Мадуро. Как пишет Reuters, порты не получают разрешение на открытие загруженных судов. Несколько танкеров с сырьем, которые направлялись в Соединенные Штаты и Азию, не вышли в море. Те, что ожидали загрузки, в том числе в крупнейшем порту страны Хосе, отплыли пустыми. С 10 декабря, после захвата нефтяного танкера Skipper американским флотом и установки блокады в Карибском море, поставки нефти Венесуэлы на международный рынок упали до минимума. Как заявил Дональд Трамп, «одностороннее эмбарго на нефть сохраняется, а американская армада остается на своих позициях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Carlos Hernandez / File Photo / Reuters Фото: Juan Carlos Hernandez / File Photo / Reuters

На данный момент в нефтяных проектах Каракаса участвует несколько китайских и американских компаний, а также одна из Аргентины. Как происходящее отразится на рынке? Независимый эксперт Дмитрий Лютягин полагает, что краткосрочно могут просесть котировки как американских, так и венесуэльских компаний: «Ключевыми антибенефициарами будут компании из Китая и Соединенных Штатов, которые потребляли эту нефть. Венесуэла тоже будет от этого страдать, потому что большая часть добываемой нефти — чуть больше одного 1 млн баррелей нефти в сутки — уходила на экспорт и поддерживала экономику страны в целом. Поэтому эта ситуация, скорее всего, не должна продолжаться долго. Я думаю, что за будущую неделю страны должны будут договориться.

Фьючерсы на нефть показывают, что реакция достаточно сдержанная, практически никакая. А в долгосрочной перспективе участие американских компаний и инвестиций в нефтяной индустрии Венесуэлы как раз даст возможность развить этот сегмент экономики в стране и даст на мировой рынок нефти дополнительно 1,5-2 млн баррелей нефти в сутки, что будет сдерживающим фактором для роста котировок цен на саму нефть. При прочих равных это может дать снижение цен на нефть до $55, может быть, $53 за баррель от текущих уровней. В отношении российской нефти, безусловно, это является конкурирующим фактором, соответственно, надо будет или еще больше давать дисконты, или уступать свою долю внешнего рынка».

По данным аналитиков, Венесуэла располагает пятой частью мировых запасов нефти — всего свыше 300 млрд баррелей. Их, как заявил в субботу Дональд Трамп, Соединенные Штаты возьмут под контроль. При этом за национализированные буровые вышки, нефтепроводы и другое конфискованное имущество американские компании смогут получить компенсации. При условии, что вложат миллиарды долларов в восстановление топливной промышленности.

В перспективе страна может стать новым источником добычи и сильным экспортером, пишет CNN. Однако это только при лучшем для США сценарии, считает старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «Сейчас Венесуэла производит очень мало нефти, экспортирует от 0,6 до 0,9 млн баррелей в сутки. При этом мир потребляет больше 100 млн баррелей в сутки. Наличие запасов не означает, что они могут быть коммерчески рентабельны в настоящее время, при текущем уровне развития технологий и уровне цен. Есть места, где можно добывать нефть намного дешевле.

Венесуэле нужна инфраструктура, нужно покупать дополнительные нефтепродукты либо нефть, чтобы смешивать с тяжелой и слишком вязкой венесуэльской нефтью для транспортировки. Тем более есть подозрение, что когда специалисты BP оценивали эти запасы, они могли действовать в своих интересах и завысить объемы ресурсов Венесуэлы. Но Венесуэла не была бы такой ультрабедной страной, невозможно все сводить только к американским санкциям и, условно говоря, к неэффективности местного руководства, хотя это тоже имело место. Я думаю, что одним из результатов того, что сейчас происходит, может быть расширение действий американской компании Chevron в Венесуэле, но скорее изначальным мотивом было прекращение китайского присутствия.

Трамп дал понять, что при проамериканской власти поставки нефти в Китай могут сохраниться, но допускать китайские инвестиции и укрепление позиций Китая он не намерен — в этом и заключается смысл его действий. В перспективе, если действительно к власти там придет проамериканский режим, и, как обещает Трамп, будут американские инвестиции, то, конечно, есть вероятность, что добыча в Венесуэле может вырасти на пару миллионов баррелей в сутки. Но это произойдет не сразу и займет минимум пару лет: чтобы венесуэльская нефть была удобной и коммерчески эффективной, цена на нее в мире должна быть достаточно высокой. Это при всех благоприятных обстоятельствах, если они сложатся одновременно».

Как отмечают эксперты, Китай был одним из ключевых покупателей нефти из Венесуэлы. Пекин уже призвал гарантировать безопасность Мадуро и освободить его.

Анжела Гаплевская