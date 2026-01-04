Свыше 11 тысяч человек в Курской области остались без света из-за налета БПЛА

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками объект энергетики в поселке Хомутовка, из-за чего свыше 11 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Из-за повреждений электроснабжение нарушено в Хомутовском районе, а также частично в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор. Всего под отключение попали 115 населенных пунктов. Подачу электричества возобновят в ближайшее время, написал Александр Хинштейн.

По данным Минобороны, в период с 23:00 по 7:00 мск над Курской областью перехватили и уничтожили 22 беспилотника, в период с 7:00 по 9:00 мск — 4 БПЛА. Еще два дрона над регионом сбили в период с 10:00 по 13:00 мск.