«Авангард» обыграл «Сибирь» в первом матче в 2026 году

Первый матч в 2026 году сибирские команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграли друг с другом. «Сибирь» 4 января принимала в Новосибирске омский «Авангард».

Хозяева открыли счет на пятой минуте — точный бросок удался Михаилу Абрамову. Но вскоре омичи сравняли счет, а во втором периоде окончательно переломили ход игры. Наибольший вклад в победу гостей (5:2) внес Константин Окулов, у которого два гола и результативная передача.

Победа позволила «Авангарду» выйти на второе место в конференции «Восток» КХЛ. Омичи набрали 57 очков и на очко опередили казанский «Ак Барс».

Валерий Лавский