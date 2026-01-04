Ставрополье субсидировало 14 проектов мелиорации на 1,4 млрд рублей

В Ставропольском крае 14 проектов мелиорации охватили 8,2 тыс. га земель и получили субсидии на 1,4 млрд руб. в 2025 году. Константин Ишков, и.о. министра сельского хозяйства, сообщил об этом в своем Telegram-канале. Сумма выросла на 55% по сравнению с 2024 годом.

Губернатор Владимир Владимиров сделал мелиорацию приоритетом для агрокомплекса. Регион страдает от засушливого климата, и полив минимизирует риски потери урожая. В 2025 году власти ввели 5–7 тыс. га новых орошаемых площадей ежегодно. Общая площадь достигла 110 тыс. га — рост в разы за последние годы. Урожайность на поливе выше: кукуруза и подсолнечник дают на 20% больше, картофель и овощи — почти вдвое.

Субсидии возместили аграриям 45–67% затрат на современное оборудование: дождевальные машины, барабанные установки, капельный полив. Деньги пошли на кормовые культуры, семена и картофель. Это укрепляет кормовую и продовольственную безопасность. В 2024 году регион реализовал 19 проектов на 7 тыс. га за 2 млрд руб.

Ранее Елена Тамбовцева, первый замминистра сельского хозяйства региона, отметила планы на 5–7 тыс. га орошаемых земель ежегодно. В 2025 году на эти цели выделили свыше 1 млрд рублей — на 17% больше 2024 года. Засухи 2020-х подтолкнули рост: погибли 197 тыс. га посевов, но орошение спасло поля.

Мелиорация снижает зависимость от погоды. В маловодье графики поливов обеспечили воду всем. К 2024 году ставропольцы достигли цели в 100 тыс. га. В 2026 году развитие мелиорации продолжат: новые проекты на 6,6 тыс. га пройдут господдержку. Регион закупает элитные семена и наращивает экспорт сельхозпродукции.

