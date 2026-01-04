Пентагон не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил проведения полномасштабной военной операции на территории Венесуэлы, комментируя вопрос журналистов о полномасштабном вмешательстве с целью стабилизации ситуации в Каракасе. По его словам, захват венесуэльского президента — операция американских правоохранительных органов, а Конгресс потребуется привлечь в случае «развития ситуации».

Господин Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS, что условия по управлению Венесуэлой устанавливает президент США Дональд Трамп. По его словам, управление Трампа гарантирует прекращение поставок наркотиков, возвращение США «украденной нефти», а также предотвратит отправление преступников в штаты.

«То, что Венесуэла сделала против американских нефтяных интересов и нефтяных компаний, хорошо известно. Этого не должно было случиться, и президент Трамп готов это исправить»,— сказал Пит Хегсет.

Глава Пентагона также заявил, что США планируют привлечь в Венесуэлу американские компании и инвестиции. Как он утверждает, венесуэльские нефтебазы работают на 20% имеющейся мощности, а цель США — это изменить.

По словам господина Хегсета, итоги военной операции в Венесуэле принесут выгоду как американцам, так и венесуэльцам. «Что будет дальше, решать венесуэльцам, но в конечном счете США выиграет в плане безопасности, а с процветанием, как мы верим, выиграет и народ Венесуэлы»,— сказал он.

3 января США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, а также вывезли и доставили в бруклинский изолятор в Нью-Йорке венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Господин Трамп обвиняет правительство Венесуэлы в сговоре с целью наркотерроризма.