Два человека пострадали при атаках 33 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 20 боеприпасов и 33 беспилотников. В результате были ранены два мирных жителя, разрушения получили 11 жилых помещений и семь транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня ранним утром беспилотник атаковал Губкин, из-за чего пострадала мирная жительница. После оказания медпомощи ее отпустили домой. В городе повреждены семь многоквартирных домов, автомобиль, четыре коммерческих объекта и одно торговое помещение.

Шебекинский округ за сутки попал под удары пяти беспилотников. В селе Белянка из-за атаки FPV-дрона на автобус предприятия пострадал водитель. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Транспортное средство сгорело. В Шебекине также поврежден цех производственного предприятия.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 66 беспилотниками и 29 боеприпасами. В результате пострадали два человека.

Алина Морозова