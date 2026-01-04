Два мирных жителя ранены при атаке БПЛА и взрыве в Белгородской области

В результате атаки одного БПЛА и детонации второго в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Разбитые стекла в жилом доме, поврежденном в результате обстрела Белгорода

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости Разбитые стекла в жилом доме, поврежденном в результате обстрела Белгорода

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Из-за этого мирный житель получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног. Его отправили в горбольницу №2 в облцентре. В результате второй атаки того же беспилотника была повреждена еще одна машина.

В Грайвороне FPV-дрон взорвался и повредил кузова грузового и легкового автомобилей. Вследствие второго удара БПЛА сгорела машина и были выбиты окна в частном доме. В селе Глотово в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов.

В селе Березовка Борисовского округа при детонации дрона мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Борисовскую центральную райбольницу.

Алина Морозова