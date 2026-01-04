Глава Ставрополья назвал даты проведения Кавказского инвестфорума

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в своем Telegram-канале о проведении Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026) с 17 по 19 мая в выставочном центре «Минводы ЭКСПО» в Минеральных Водах. Форум организуют правительство России, Минэкономразвития и фонд «Росконгресс». Решение оргкомитета под руководством вице-премьера Александра Новака подтвердило даты и площадку еще в июле 2025 года.

Владимир Владимиров подчеркнул практическую ценность КИФ. В 2025 году форум собрал 4000 участников из 32 стран. Представители бизнеса, власти и экспертов из России и зарубежья обсудили ключевые экономические вопросы Северного Кавказа. По итогам только правительство края подписало 9 соглашений. Эти договоренности запустили проекты в гостиницах, санаториях, промышленности и агропромышленном комплексе. Инвесторы поддержат малый и средний бизнес, создадут тысячи рабочих мест.

КИФ-2026 сделает ставку на международное сотрудничество. Организаторы акцентируют транспортно-логистические маршруты, экологию, культуру и добычу полезных ископаемых. Регионы СКФО укрепят экспортные связи с Азово-Черноморским и Каспийским бассейнами. Ставрополье представит потенциал в сельском хозяйстве, логистике, образовании и высоких технологиях. Форум привлечет инвесторов для новых проектов в городах и селах.

Форум уже стал ключевой площадкой СКФО. В 2025 году он превзошел ожидания по организации и содержанию. Участники заключили партнерства, которые развивают промышленность, сельское хозяйство и туризм. КИФ-2026 продолжит эту работу. Губернатор поблагодарил федеральный центр за доверие Ставрополью. Мероприятие усилит интеграцию региона в экономику России и укрепит связи с партнерами за рубежом. Власти рассчитывают на новые инвестиции и рабочие места для жителей края.

Станислав Маслаков