В Новоалександровском округе завершился ремонт главной транспортной артерии

Власти Новоалександровского округа Ставропольского края объявили о завершении трехлетнего ремонта важной дороги протяженностью 24,3 км. Дорога соединяет станицу Кармалиновскую, посёлки Краснозоринский и Равнинный, хутор Родионов с райцентром и трассой регионального значения «Сенгилеевское – Новотроицкая». Автомобилисты теперь добираются до Новоалександровска быстрее и безопаснее.

Фото: пресс-служба администрации Новоалександровского округа СК

Подрядчики обновили весь маршрут поэтапно. Первый этап охватил участки от станицы Кармалиновской до хутора Родионов. Второй этап привели в порядок дорогу до посёлка Равнинного. Финальный этап длился с октября по декабрь 2025 года: рабочие уложили новый асфальт на 6,9 км от Равнинного до региональной трассы. Они расширили полотно, усилили основу, установили барьеры и знаки. Работы выполнили досрочно — к 15 декабря вместо конца года.

Край выделил 152,3 млн руб. на последний участок. Из них 144,7 млн руб. поступили из бюджета Ставрополья по госпрограмме «Развитие транспортной системы». Остальные средства добавили из муниципального фонда. Общий бюджет трехлетнего проекта превысил 400 млн рублей с учётом инфляции и допфинансирования. В 2025 году округ отремонтировал ещё 11 участков дорог на 23,4 км за 375,2 млн руб.

Проект вписался в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Ставрополье в 2025 году обновило 129 км дорог и 375 метров мостов. Министр транспорта края Евгений Штепа отметил успех: край отремонтировал 23 участка региональных трасс на 97 км. В Новоалександровском округе акцент сделали на агромаршруты. Сейчас трасса выдерживает до 5 тысяч машин в сутки. Водители хвалят ровное покрытие и освещение на ключевых перекрестках. Районные чиновники обещают мониторинг качества в 2026 году. Планы на год включают ремонт мостов и подходов к фермам.

Станислав Маслаков