За сутки во время атак ВСУ ранены два жителя Белгородской области

За прошедшие сутки украинская армия атаковала Белгородскую область как минимум 66 беспилотниками и 29 боеприпасами: ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль — два человека получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения бедра и плеча. Бригада скорой помощи вместе с бойцами отряда «БАРС-Белгород» доставила пострадавших в больницу № 2 областного центра. Атакованная машина сгорела.

В самом городе Шебекино беспилотник повредил производственное помещение одного из предприятий.

Кроме того, украинская армия атаковала города и села Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского и Краснояружского округов. Повреждены частные и многоквартирные дома, хозпостройки, коммерческие объекты, автомобили, линии электропередачи.

В предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 134 беспилотниками и 17 боеприпасами. В результате были ранены пять мирных жителей.

Юрий Голубь