За сутки во время атак ВСУ ранены два жителя Белгородской области
За прошедшие сутки украинская армия атаковала Белгородскую область как минимум 66 беспилотниками и 29 боеприпасами: ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль — два человека получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения бедра и плеча. Бригада скорой помощи вместе с бойцами отряда «БАРС-Белгород» доставила пострадавших в больницу № 2 областного центра. Атакованная машина сгорела.
В самом городе Шебекино беспилотник повредил производственное помещение одного из предприятий.
Кроме того, украинская армия атаковала города и села Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского и Краснояружского округов. Повреждены частные и многоквартирные дома, хозпостройки, коммерческие объекты, автомобили, линии электропередачи.
В предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 134 беспилотниками и 17 боеприпасами. В результате были ранены пять мирных жителей.