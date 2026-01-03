Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За сутки во время атак ВСУ ранены два жителя Белгородской области

За прошедшие сутки украинская армия атаковала Белгородскую область как минимум 66 беспилотниками и 29 боеприпасами: ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль — два человека получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения бедра и плеча. Бригада скорой помощи вместе с бойцами отряда «БАРС-Белгород» доставила пострадавших в больницу № 2 областного центра. Атакованная машина сгорела.

В самом городе Шебекино беспилотник повредил производственное помещение одного из предприятий.

Кроме того, украинская армия атаковала города и села Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского и Краснояружского округов. Повреждены частные и многоквартирные дома, хозпостройки, коммерческие объекты, автомобили, линии электропередачи.

В предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область как минимум 134 беспилотниками и 17 боеприпасами. В результате были ранены пять мирных жителей.

Юрий Голубь