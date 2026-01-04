Ночью и утром над Черноземьем сбили 53 БПЛА; есть пострадавшая

С 23:30 3 января до 9:00 4 января над Россией уничтожили 132 беспилотника, в том числе 53 — над Черноземьем. Больше всего дронов ликвидировали над Курской областью — 26. Еще 12 сбили над Белгородской областью, восемь — над Воронежской, четыре — над Липецкой, два — над Орловской, один — над Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ночной атаки БПЛА на Губкин Белгородской области

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Последствия ночной атаки БПЛА на Губкин Белгородской области

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранним утром под удар БПЛА попал Губкин. В результате мирная жительница получила баротравму, осколочные ранения спины, рук и ног. Ее отправили в Губкинскую центральную райбольницу.

На месте атаки загорелось торговое помещение — сотрудники МЧС потушили пожар. Кроме того, пострадали фасад и остекление коммерческого объекта, а также были выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов. Осколками посечен автомобиль.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью над Воронежем и двумя районами области были ликвидированы семь беспилотников. Предварительно, никто не пострадал, однако в одном из муниципалитетов из-за падения обломков дронов загорелась хозпостройка. Ее уже потушили.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате ударов ВСУ было повреждено несколько домовладений. Раненых нет.

Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства и поблагодарил бойцов ПВО за работу. Власти остальных регионов Черноземья пока не прокомментировали атаки.

Алина Морозова