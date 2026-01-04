Власти Ставрополья отчитались о лидерах продаж на локальном маркетплейсе

На Ставрополье одежда, изделия народных промыслов и еда стали самыми востребованными категориями на первом региональном маркетплейсе «Сделано на Ставрополье», который край запустил в 2025 году для поддержки местных брендов и креативного бизнеса, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития. Площадка развивается на фоне общего роста онлайнторговли в регионе и федеральных витрин со ставропольской продукцией, которые уже выводят местные компании на российский рынок.

По данным минэкономразвития края, к концу 2025 года на региональной площадке зарегистрировались порядка 350 предпринимателей и брендов, от небольших мастерских до производств одежды и продуктов питания. Сайт работает с осени 2025 года в формате электронной витрины, где жители и гости Ставрополья могут заказывать товары напрямую у местных производителей, без участия компаний из других регионов. Проект курирует министерство экономического развития совместно с Корпорацией развития Ставропольского края, которая отвечает за наполнение, отбор участников и техническую поддержку сервиса.

Министр экономического развития Антон Доронин сообщил, что у площадки уже десятки тысяч просмотров, а власти рассчитывают кратно увеличить и число продавцов, и ассортимент. Маркетплейс рассматривают как отдельную региональную меру поддержки креативной индустрии, которая включает моду, дизайн, народнохудожественные промыслы и ITсектор, и в крае планируют как минимум удвоить объем этой сферы до 2036 года. По словам чиновника, внимание к локальным брендам должно стать одним из драйверов роста малого и среднего бизнеса, на который в крае приходится сотни тысяч предпринимателей и самозанятых.

Отдельный акцент власти делают на связке региональной площадки с федеральными маркетплейсами. В 2025 году на Ozon заработала витрина «Сделано на Ставрополье», где в декабре ассортимент достиг примерно 14,5 тыс. товаров около 50 брендов, а продажи ставропольской продукции за месяц превысили 230 млн руб. Покупатели всё чаще заходят в специализированный раздел напрямую, не через общий поиск, что власти трактуют как осознанный выбор региональных товаров и доказательство устойчивого интереса к ставропольским маркам.

Станислав Маслаков