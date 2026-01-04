Силы ПВО сбили 42 БПЛА над Россией за два часа

В период с 7:00 до 9:00 мск силы ПВО сбили 42 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 12 дронов было сбито над территорией Рязанской области, 11 — над Калужской областью. Еще шесть беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по четыре — над Курской и Липецкой областями. Два БПЛА сбили над Тульской областью, а также по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

В течение прошедшей ночи, в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января, ПВО также сбили 90 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. В результате атаки в Белгородской области пострадала мирная жительница.