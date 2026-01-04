Силы ПВО сбили за ночь 90 БПЛА над Россией

С 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января силы ПВО сбили 90 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 37 дронов сбили над Брянской областью, еще 22 — над Курской областью, а также по 11 — над Калужской областью и Московским регионом. Кроме того, еще 4 дрона уничтожили над Тульской областью, два — над Воронежской, а также по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

В результате атаки на Белгородскую область пострадала мирная жительница, сообщил глава региона. Губернаторы Брянской, Калужской, Тульской, а также Ростовской областей сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате налета. Остальные главы регионов еще не прокомментировали атаку.