В Самарской области из-за метели и ДТП закрыто движение на Обходе Тольятти
Движение транспорта временно закрыто на автодороге «Обход Тольятти» в Самарской области утром в воскресенье, 4 января. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.
Фото: Владимир Головчанский
«Причина ограничения — обеспечение безопасности движения в связи с ДТП, снежными переметами и ограниченной видимостью, которые создают угрозу для водителей»,— говорится в сообщении.
Когда движение на Обходе Тольятти будет открыто, станет ясно после того, как дорожные службы оценят обстановку. Ранее из-за непогоды в Самарской области был временно закрыт проезд транспорта на нескольких участках трассы М-5 «Урал».
В настоящее время на территории региона идет сильный снегопад с метелью. Скорость ветра в Самарской области достигает 25 м/c. На дорогах региона образуются снежные заносы. Видимость затруднена.
По прогнозам синоптиков, снегопад в Самаре прекратится в воскресенье после 16:00 (MSK+1). Со вторника, 6 января, и до конца недели в регионе снова ожидаются осадки.