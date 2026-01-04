В Ставрополе за год вдвое выросло количество ярмарок

В Ставрополе в 2025 году почти вдвое выросло число городских продовольственных ярмарок «Покупай ставропольское!». По данным мэрии, за год в краевой столице провели более 500 ярмарок, которые посетили свыше 350 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко заявил, что рост пришелся не только на традиционные ярмарки выходного дня, но и на будничную торговлю во дворах и спальных районах. По его словам, горожане за год купили на ярмарках более 500 тонн плодоовощной продукции, что сопоставимо с месячным объемом поставок средних сетевых ритейлеров в городе. Власти связывают расширение ярмарочной сети с задачей сдерживать рост цен за счет прямых продаж от ставропольских производителей без лишних наценок.

Новым форматом стали вечерние ярмарки, которые начали проводить на трех постоянных площадках — на улице Доваторцев, 13 и 50/1, а также на улице Пригородной, 221а. Эти точки работают по будням во второй половине дня и ориентируются на офисных и промышленных работников, которые возвращаются с работы и могут купить продукты «с колес» рядом с домом. За 2025 год в Ставрополе провели 87 таких вечерних ярмарок, что сделало формат регулярным элементом городской торговли, а не разовой акцией.

Еще одним каналом сбыта стала акция «Овощи к подъезду», в рамках которой автолавки с фермерской продукцией заезжают во внутриквартальные дворы. За прошлый год через этот формат реализовали около 196 тонн овощей, фруктов и бахчевых культур и почти 16 тонн живой рыбы. Торговля шла на 76 точках размещения автолавок, адреса которых администрация публикует отдельными списками. Акция работает как дополнение к крупным ярмарочным площадкам и позволяет «закрывать» районы, куда реже доходят стационарные рынки.

Муниципалитет подчеркивает, что ярмарки «Покупай ставропольское!» действуют в городе уже более десяти лет и рассматриваются как инструмент влияния на розничные цены и поддержку местных производителей. Формат закреплён в повестке городской администрации: график ярмарок с адресами и датами публикуют в разделе «Календарь событий» на официальном сайте stavropol.gosuslugi.ru, где отдельно обозначают выходные и вечерние площадки. Предпринимателям предлагают подключаться к проекту через АНО «Ставропольские ярмарки».

Усиление ярмарочной активности совпадает с периодом нестабильной динамики цен на продукты в регионе, где местные власти делают ставку на расширение прямых каналов продаж от сельхозпроизводителей. Ставропольский край одновременно наращивает мощности пищевой промышленности и переработки, что увеличивает предложение местной продукции для таких форматов торговли. На этом фоне администрация Ставрополя заявляет, что в 2026 году продолжит расширять сетку ярмарок и привлекать фермерские хозяйства края, чтобы укрепить нишу локальных продуктов на городском рынке.

