Starlink предоставит Венесуэле бесплатный интернет до 3 февраля

Система спутникового интернета Starlink предоставит жителям Венесуэлы бесплатную услугу широкополосного интернета с непрерывной связью. Услуга будет действовать до 3 февраля, говорится в сообщении Starlink в X.

Starlink — система спутникового интернета, разработанная компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Первый пробный пуск состоялся в феврале 2018 года, а первую группу из 60 аппаратов господин Маск запустил в мае 2019 года.

Илон Маск сделал репост публикации Starlink в X. «В поддержку народа Венесуэлы»,— объяснил предприниматель решение Starlink.

3 января США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу. В результате проведенной военной операции в некоторых частях Каракаса отсутствует интернет-связь из-за перебоев с электричеством. США также захватили и вывезли из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро с его женой. Как сообщала генпрокурор США Пэм Бонди, венесуэльское правительство обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма.