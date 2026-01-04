Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибыли в аэропорт Стюарт под Нью-Йорком, сообщают американские СМИ. Супруги предстанут перед судом в США.

Как отмечает CBS News, задержанных сначала доставили на десантный корабль ВМС США, а затем спецрейсом переправили на территорию Соединенных Штатов. Супружескую пару схватили в их спальне ночью во время американской операции в Каракасе, сообщает телеканал CNN.

По словам генпрокурора США Пэм Бонди, господин Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, контрабанде кокаина и хранении оружия. Американские власти также утверждают о причастности жены президента Венесуэлы к преступлениям мужа.