В Ставрополе при пожаре погибла женщина

Жительница Ставрополя погибла при пожаре в многоэтажном доме на проспекте Юности, еще два человека пострадали, один из них находится в реанимации. Об этом написал мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Пожар начался в одной из квартир многоэтажки на проспекте Юности, загорелась кухня площадью около 10 кв. м. По данным краевого управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в вечернее время, на место выехали пожарные расчеты и бригады скорой помощи. В тушении участвовали 36 человек личного состава, задействовали восемь единиц техники, огонь локализовали и ликвидировали в пределах квартиры.

Из подъезда эвакуировали 25 жильцов дома, среди них были дети, однако их состояние медики оценили как удовлетворительное. По информации мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, тяжелее всего пострадала 62-летняя пенсионерка, ее доставили в реанимацию, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Еще одной пострадавшей назначили амбулаторное лечение, госпитализация ей не потребовалась.

Хозяйка квартиры, где начался пожар, погибла до прибытия или в ходе работы экстренных служб; мэр города публично выразил соболезнования ее родным и близким. Весь дом на время работ оперативных служб частично отключили от газа и электроэнергии, жильцы несколько часов оставались без коммунальных ресурсов. Власти пообещали восстановить подачу газа и света в течение дня после происшествия, пока специалисты обследуют поврежденные сети и оборудование.

Ночью на месте ЧП дежурили пожарные, полиция и представители экстренных служб, они контролировали состояние конструкций дома и помогали жителям возвращаться в квартиры после проветривания подъезда. Окончательные причины возгорания пока не названы, рассматривают несколько версий, в том числе неисправность электропроводки или бытовой техники на кухне. Проверку проводят профильные специалисты и дознаватели МЧС, по итогам которой должны установить точный источник пожара и возможные нарушения правил пожарной безопасности.

Станислав Маслаков